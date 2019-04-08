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即市新聞

08/04/2019 09:55

《異動股》金界旗下Ｎａｇａ３開支高於預期，現瀉１１％穿百天線

　　《經濟通通訊社８日專訊》金界控股（０３９１８）連跌兩日累挫７﹒４％後，現報９﹒３
元，跌１１﹒０９％，盤中低報９﹒１１元，穿百天線（約９﹒４３９元），暫成交達９３５萬
股，涉資８８２４萬元。
　　金界上周公布旗下Ｎａｇａ３發展細節，指發展資本開支將介乎３８億至４０億美元，並將
會連接現時Ｎａｇａ１＋２綜合體，料項目需時４至５年完成。瑞銀就此發表報告指，Ｎａｇａ
３資本開支高於該行預期，並擔憂金界會因融資，出現結構問題。維持其「中性」投資評級及
１１﹒３元目標價。
　　現時，恆生指數報３０１１９，升１８３點或升０﹒６１％，主板成交２１２﹒０１億元。
國企指數報１１７９９，升０﹒９２％或升１０７點。
　　上證綜合指數報３２７９，升３２點或升１﹒０２％，成交１２３５﹒６８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂　（０００２７）　　　６０﹒６０元　　　跌１﹒１４％
　　新濠國際　（００２００）　　　１９﹒６０元　　　跌１﹒３１％
　　澳博控股　（００８８０）　　　　９﹒６０元　　　跌０﹒１０％
　　永利澳門　（０１１２８）　　　２１﹒２０元　　　跌０﹒２４％
　　金沙中國　（０１９２８）　　　４２﹒７５元　　　升０﹒３５％
　　美高梅中國（０２２８２）　　　１７﹒１６元　　　跌１﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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