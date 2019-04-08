《異動股》金界旗下Ｎａｇａ３開支高於預期，現瀉１１％穿百天線

《經濟通通訊社８日專訊》金界控股（０３９１８）連跌兩日累挫７﹒４％後，現報９﹒３

元，跌１１﹒０９％，盤中低報９﹒１１元，穿百天線（約９﹒４３９元），暫成交達９３５萬

股，涉資８８２４萬元。

金界上周公布旗下Ｎａｇａ３發展細節，指發展資本開支將介乎３８億至４０億美元，並將

會連接現時Ｎａｇａ１＋２綜合體，料項目需時４至５年完成。瑞銀就此發表報告指，Ｎａｇａ

３資本開支高於該行預期，並擔憂金界會因融資，出現結構問題。維持其「中性」投資評級及

１１﹒３元目標價。

現時，恆生指數報３０１１９，升１８３點或升０﹒６１％，主板成交２１２﹒０１億元。

國企指數報１１７９９，升０﹒９２％或升１０７點。

上證綜合指數報３２７９，升３２點或升１﹒０２％，成交１２３５﹒６８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂 （０００２７） ６０﹒６０元 跌１﹒１４％

新濠國際 （００２００） １９﹒６０元 跌１﹒３１％

澳博控股 （００８８０） ９﹒６０元 跌０﹒１０％

永利澳門 （０１１２８） ２１﹒２０元 跌０﹒２４％

金沙中國 （０１９２８） ４２﹒７５元 升０﹒３５％

美高梅中國（０２２８２） １７﹒１６元 跌１﹒９４％

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（ｓｃ）

