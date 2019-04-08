《中資異動》鐵塔（００７８８）現升逾３％，盤中曾觸及歷史高位

《經濟通通訊社８日專訊》中國鐵塔（００７８８）現升３﹒１４％，報１﹒９７元，盤中

高見歷史高位１﹒９８元；成交約２﹒０７億股，涉資４﹒０４億元，主動買盤７１％。

大和總研上周四（４日）發表研究報告指，中國電訊行業在今年上半年，５Ｇ的進程緩慢，

而下半年將成關鍵。另外由於監管危機減退，行業的盈利增長前景合理，估值亦維持吸引。該行

重申中聯通（００７６２）及中鐵塔兩者可作配對交易，並重申對板塊維持「正面」看法。

恆生指數現報３００８４，升１４８點或０﹒４９％，主板成交２８９﹒７９億元。國企指

數報１１７８９，升９７點或０﹒８３％。

上證綜合指數報３２８０，升３３點或１﹒０４％，成交１６８４億元人民幣。深證成份指

數報１０４８２，升６６點或０﹒６４％，成交８７２﹒６５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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三大中資電訊商表現

中國電信（００７２８） ４﹒２６元 跌０﹒７０％

中國移動（００９４１） ７８﹒７０元 跌１﹒０１％

中國聯通（００７６２） １０﹒０８元 跌２﹒１４％



其他５Ｇ設備股表現

中通信 （００５５２） ６﹒４０元 跌１﹒６９％

熊貓電子（００５５３） ３﹒３３元 升０﹒６０％

中興通訊（００７６３） ２３﹒９０元 跌０﹒２１％

中國鐵塔（００７８８） １﹒９７元 升３﹒１４％

昂納科技（００８７７） ４﹒３７元 無升跌



摩比發展（００９４７） １﹒２４元 無升跌

聯想集團（００９９２） ６﹒９７元 升０﹒２９％

協同通信（０１６１３） ０﹒０９元 無升跌

南方通信（０１６１７） ４﹒５１元 跌４﹒０４％

普天通信（０１７２０） ２﹒６６元 升２﹒７０％



晨訊科技（０２０００） ０﹒３４元 無升跌

京信通信（０２３４２） １﹒８８元 無升跌

維太移動（０６１３３） ０﹒６７元 無升跌

中國優通（０６１６８） ０﹒８０元 升１﹒２７％

長飛光纖（０６８６９） ２１﹒９０元 升１﹒６２％

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（ａｌ）

