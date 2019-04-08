【本港樓市】會德豐日出康城五期已售９９％，目標於次季推第七期

《經濟通通訊社８日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）合作發展的將軍澳

日出康城第五期「ＭＡＬＩＢＵ」早前銷售創集團新高，會德豐地產市務助理總經理陳惠慈於記

者會表示，「ＭＡＬＩＢＵ」至今已售出１５６１伙，佔可售單位的超過９９％，套現約

１４４﹒４億元，現時只剩餘３９伙高層或向海單位，將會等待接近現樓時再出售。

執行董事黃光耀提到，在「ＭＡＬＩＢＵ」銷售錄佳績後，目標於今年第二季推出

「Ｏ’ＥＡＳＴ」７Ａ及７Ｂ兩期商場上蓋項目，當中７Ａ期已於去年９月申請預售樓花同意書

，涉及６１６伙一房至三房單位。另外，７Ｂ期則於去年底申請預售樓花同意書，涉及５０４伙

一至三房單位。他續指，第７Ａ及７Ｂ期提供共１１２０伙，主打兩至三房單位，相信適合小家

庭、換樓客以及投資者，期望７Ａ期可於今個月內開售。

助理總經理監事（業務拓展）楊偉銘透露，會德豐地產於今年第一季套現近３０億元，當中

所售出的２４伙洋房貢獻最多，佔第一季銷售額４５％，而３０伙低密度特色單位則貢獻銷售

１８％。

黃光耀補充，看到市場對成交金額大的需求仍然強勁，而在經過今年首季樓市成交量及樓價

回穩後，他對第二季樓市感到樂觀，並相信近日股市的升幅可令樓市受惠，預期今年樓價可以錄

得一成升幅。

對於地產建設商會於上周達成共識規範新盤招標，黃光耀回應指，集團售樓價跟隨指引，而

過往大部分大型項目都以價單形式出售，只有獨立屋或銀碼過千萬的單位傾向以招標形式出售，

相信新該指引對集團影響不大。（ｋｙ）

