【駐滬專電】上海一季度消費者信心指數升至近三年峰值

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心最新公布

的數據顯示，一季度上海市消費者信心指數為１２４﹒５點，環比上升４﹒８點，同比升６﹒３

點，接近三年的峰值。

上海社會調查研究中心上財分中心主任徐國祥分析指，一季度上海市消費者信心指數大幅反

彈，主要原因是３月召開的「兩會」增強了消費者對經濟平穩發展的信心；其次，去年末和今年

初的一系列減稅降費和降息等操作，令企業資金相對寬鬆，同時個人所得稅的減少也令消費者相

對增加了收入，增強了消費者對收入的預期和購買預期；第三，資本市場也在一季度逐步復甦，

提振消費者的信心。

但上海市經濟在金融穩定、創新發展和結構轉型等方面還面臨著諸多困難和挑戰。

徐國祥建議，要關注平台經濟的發展，構建平台產業生態，同時借助進博會等市場環境，在

規模和質量上推進創新發展，一方面可以在流通領域深化供給側改革，另一方面，可以為上海經

濟未來增長蓄力。

另外，去年下半年以來，上海市的工業增速明顯回落，傳統工業難撐重任，因此應加大工業

新產品的培育力度，穩步推進新動能以及電子信息產品製造業等項目，令上海市的工業生產保持

活力和較快的增長速度。

同時，一季度上海房地產市場出現回暖跡象，消費者的購買意願和預期都顯著增強，在總體

調控政策不變的條件下，還要從金融政策著手抑制炒作，穩定保障剛需。

