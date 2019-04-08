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08/04/2019 11:10

【駐滬專電】上海一季度投資者信心指數止跌回升

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心發布的數
據顯示，一季度上海投資者信心指數為１１３﹒１２點，同比持平，環比止跌回升１１﹒８９點
，投資者心態轉向積極。
　　分項指數中，企業家投資信心指數為１１８﹒１５點，同比下降２﹒４２點，環比上升
９﹒６５點，結束連續五個季度的下滑態勢，表明企業家群體心態轉向積極。
　　機構投資者信心指數為１１３﹒３８點，較去年四季度上漲７﹒８６點，比去年同期上升３
﹒２點。
　　個人投資者一季度信心指數為１００﹒５５點，重回到樂觀區域，同比上升１７﹒０１點，
同比上升５﹒７３點。
　　上海社會調查研究中心上財分中心主任徐國祥分析指，一季度投資者信心指數回升，主要原
因包括，中美經貿關係緩和，全球主要市場股指集體上揚，市場信心得到提振。與此同時，
ＭＳＣＩ再度擴容，外資大量流入提升投資者的風險偏好，市場行情得以修復，近期Ａ股出現普
漲態勢。
　　國內環境方面，３月初「兩會」釋放了一系列實質性政策利好因素，國內穩增長舉措逐步加
力，有利於推動實體經濟和資本市場發展。
　　總體而言，雖然一季度國內經濟仍承受下行壓力，但由於政治環境、經濟環境對資本市場的
戰略定位大幅度提高，投資者對市場未來預期向好。

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