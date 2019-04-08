《午市前瞻》貿談漸明朗及Ａ股升勢持續，港股２９５００有支持

《經濟通通訊社８日專訊》美國上周五（５日）公布就業數據好過市場預期，刺激美股三大

指數全線上漲。道指收漲４０點或０﹒２％，報２６４２４點；標指升１３點或０﹒５％，報

２８９２點，連升７日，為２０１７年１０月以來最長的漲勢；納指收高４６點或０﹒６％，報

７９３８點。

港股今日承外圍升勢，加上美國特朗普公布會在四周內公布貿易協議內容，令市場對中美貿

易戰有憧憬，今早高開１８３見３０１１９，其後升幅擴大至２４８點報３０１８５點見近十個

月高。惟其後港股在高位無承接，升幅逐步收窄，最終港股午收３００２３，升８７點或升

０﹒２９％，半日主板成交６５６﹒１１億元。國企指數午收報１１７６１，升０﹒５９％或升

６８點。

上證綜合指數報３２４３，跌２點或跌０﹒０９％，成交３１３１﹒６１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）漲０﹒７４％，報３７８﹒８元；匯控（００００５）微

升０﹒０８％，報６６﹒５５；友邦（０１２９９）及港交所（００３８８）同樣走高

０﹒５％，分別報８０﹒４及２８１﹒４元。中移動（００９４１）跌１﹒３８％，報７８﹒４

元。



＊手機設備股及醫藥股均上揚，中生最佳藍籌＊



手機設備股有資金追捧，藍籌「手機孖寶」同獲大摩上調目標價，其中舜宇（０２３８２）

獲上調目標價三成三至８０元，維持與「大市同步」評級。瑞聲（０２０１８）獲上調目標價逾

一成半至３８元，維持「減持」評級。舜宇重返「紅底股」收升４﹒２６％，報１０３﹒９元；

瑞聲升０﹒２％，報５０﹒５元。丘鈦科技（０１４７８）則獲野村上調目標價至１０元，評級

亦由「中性」升至「買入」，半日急飆１１﹒８６％，報９﹒２４元。比亞迪電子

（００２８５）升２﹒３４％，報１０﹒４８元。信利（００７３２）則跌１﹒９９％，報１﹒

４８。

醫藥股同樣上漲，其中中生製藥（０１１７７）升４﹒３％，報７﹒７７元，為半日表現最

佳藍籌；石藥（０１０９３）漲２﹒８６％，報１５﹒８元；金斯瑞（０１５４８）旗下腫瘤藥

納入歐洲藥管局優先審評，半日飆１９﹒７４％，報１８﹒３２元；國藥控股（０１０９９）軟

０﹒４５％，報３２﹒９５元。



＊鐵塔再創股價新高，其他５Ｇ概念偏軟＊



汽車股全線漲，上周四（４日）商務部新聞發言人高峰在舉行的發布會上表示，將通過各項

措施推動汽車消費的增長。吉利（００１７５）升１﹒４３％，報１７元；北汽（０１９５８）

連升五日累漲兩成二，半日再升４﹒０３％，報６﹒２元；廣汽（０２２３８）走高

２﹒７１％，報９﹒４７元；比亞迪（０１２１１）升１﹒２８％，報５１﹒３５元：華晨中國

（０１１１４）升０﹒７１％，報８﹒５１元。

５Ｇ概念股除中國鐵塔（００７８８）外全線下跌，鐵塔升３﹒６６％，報１﹒９８元，該

股最高見１﹒９９元創股價新高。中聯通（００７６２）急跌３﹒０１％，報９﹒９９元，為半

日表現最差藍籌；中電信（００７２８）跌１﹒６３％，報４﹒２２元；中通服（００５５２）

跌１﹒６９％，報６﹒４元；中興（００７６３）走低１﹒６７％，報２３﹒５５元；昂納科技

（００８７７）挫５﹒２６％，報４﹒１４元；京信通信（０２３４２）跌３﹒１９％，報

１﹒８２元。



＊內銀內險受惠政策出台，招行創新高＊



傳加快推粵港澳保險通，內險股有追捧，其中太平（００９６６）升３﹒３７％，報

２６﹒０５元；新華（０１３３６）升２﹒８１％，報４３﹒９５元；平保（０２３１８）

漲１﹒７％，報９２﹒８５元；太保（０２６０１）升２﹒３２％，報３３﹒０５元；

國壽（０２６２８）微升０﹒２３％，報２１﹒９５元。

國務院進一步落實普惠金融定向降準，刺激內銀股上漲，招行（０３９６８）升

３﹒０９％，報４１﹒６５元，盤中高見４１﹒７元創股價新高。四大內銀股方面，建行

（００９３９）漲０﹒５７％，報７元；農行（０１２８８）微升０﹒２７％，報３﹒７３元；

工行（０１３９８）升０﹒３４％，報５﹒９６元；中行（０３９８８）升０﹒２７％，報

３﹒７６元。

內地豬價續升豬肉板塊漲，萬洲（００２８８）升３﹒３８％，報９﹒１８元；中糧肉食（

０１６１０）漲３﹒３６％，報３﹒０８元；雨潤食品（０１０６８）升１﹒６３％，報

１﹒８７元；大成食品（０３９９９）挫４﹒６５％，報０﹒４１元。



＊麥嘉嘉：華夏滬深三百可待４６元以下分注吸納＊



港股今日重上三萬點關口兼再創近十個月高，志昇証券研究部董事麥嘉嘉向《經濟通通訊社

》表示，大市受中美貿易氣氛好轉而上漲，美國總統特朗普最新宣布，或在四星期內公布貿易協

議，麥相信相關消息可為港股帶來更多上升動力。麥嘉嘉指除要關注貿易戰的動態外，亦要留意

環球資金的動向，上周中國外匯儲備好過市場預期，麥指此進一步反映外資因Ａ股於ＭＳＣＩ權

重擴大而持續部署，料Ａ股今年升勢持續，可為港股帶來支持，但她指考慮到港股由年初已累積

頗多升幅，料短期港股或有回調壓力，暫於２９５００點有支持。

個股方面，麥嘉嘉指看好本年Ａ股的走勢，投資者可考慮買入相關Ａ股ＥＴＦ及中資券商股

，其中，她較看好華夏滬深三百（０３１８８）因該股較其他Ａ股ＥＴＦ覆蓋更廣，投資者可靜

待Ａ股回調買入，並於４６元以下可分注吸納。（ｓｃ）

