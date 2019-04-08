【北水炒Ｄ乜】北水流入１２億，買萬洲招行太保沽建行融創騰訊

《經濟通通訊社８日專訊》受惠中美貿易談判進展順利，加上美國上周五公布的就業數據較

預期好，港股周一高開１８３點，報３０１１９點，早段最多升２４８點，高見３０１８５點。

其後恆指升幅收窄，午後更隨Ａ股出現倒跌，最多跌２２點報２９９１３點；不久重拾升勢，收

市企穩３萬點關口，報３００７７點，升１４０點，創近１０個月新高。

按額度計算，北水全日淨流入１１﹒９５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是萬洲

（００２８８）、招行（０３９６８）及太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是建行

（００９３９）、融創（０１９１８）及騰訊（００７００）。

主板成交１２１５﹒１４億元，較上日增加１１％，其中港股通成交１６０﹒１９億元，佔

總成交１３﹒２％。



＊再有逾５億北水湧入萬洲＊



豬肉股萬洲續受追捧，錄得５﹒６億元淨買入，為最受北水歡迎的股份。內地進一步落實普

惠金融定向降準政策，招行股價漲２﹒１％，流入１﹒８億元，而太保亦獲１﹒７７億元北水淨

買入，股價上升１﹒７％，另有約１５００萬元北水買入新華保險（０１３３６）。

雖然建行股價升０﹒７％，但周一仍有約４﹒２億元北水流出，而融創股價升６﹒６％，近

３億元北水趁機沽貨離場。（ｓｋ）

