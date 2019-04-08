為貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）與澳門特區政府日前舉辦銀政合作協議簽約儀式。
中國銀行董事長陳四清與澳門特區政府行政長官崔世安共同出席，並簽署《中國銀行配合澳
門特別行政區政府融入粵港澳大灣區建設的服務合作協議》。《香港經濟日報》
08/04/2019 08:18
【大灣區】中行（０３９８８）與澳門政府簽協議，落實大灣區綱要
為貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）與澳門特區政府日前舉辦銀政合作協議簽約儀式。
中國銀行董事長陳四清與澳門特區政府行政長官崔世安共同出席，並簽署《中國銀行配合澳
門特別行政區政府融入粵港澳大灣區建設的服務合作協議》。《香港經濟日報》
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