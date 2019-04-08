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08/04/2019 09:17

【大灣區】鄭若驊倡內企，可採港法律港仲裁

　　現時本港法律界在內地提供調解及仲裁服務時，仍受不少阻礙及限制。
　　律政司司長鄭若驊接受專訪時指，在「一國兩制、三法域（內地、港澳３個法制）」情況下
，希望可落實數項放寬措施，現正與相關機構及部委商討，其中包括容許兩個沒有涉外因素內地
公司，或由香港投資方在內地投資設立的獨資企業，可選用香港法律為適用法律，並可在港進行
仲裁。
　　她相信如果能達成相關政策安排，除了可提升本港律師界業務發展外，更可以給予企業多一
個選擇，吸引更多企業到大灣區投資及發展創科，本港與大灣區可達至雙贏。《香港經濟日報》

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