國泰航空（００２９３）轉型啟動兩年，去年轉錄盈利，甚至近１０多年首度向外併購同業
，營運逐漸重回正軌。顧客及商務總裁盧家培接受本報訪問時稱，今年國泰會擴展大灣區網絡、
用創新科技提升服務、加密新航點航班等方面著手，「希望可以讓賺錢趨勢繼續」。
《香港經濟日報》
08/04/2019 09:20
【大灣區】國泰（０２９３）３招瞄準大灣區，冀「賺錢趨勢繼續」
國泰航空（００２９３）轉型啟動兩年，去年轉錄盈利，甚至近１０多年首度向外併購同業
，營運逐漸重回正軌。顧客及商務總裁盧家培接受本報訪問時稱，今年國泰會擴展大灣區網絡、
用創新科技提升服務、加密新航點航班等方面著手，「希望可以讓賺錢趨勢繼續」。
《香港經濟日報》
|國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
|中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
|中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
|生財有道04/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：恒指30300阻力大
|FOCUS04/04/2019
【FOCUS】第九輪貿談「不限時」衝刺 彭斯再煽風點火
|中國故事04/04/2019
淘寶傢俬x北上訂造 靚裝蝸居防中伏
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰