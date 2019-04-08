【大灣區】國泰（０２９３）３招瞄準大灣區，冀「賺錢趨勢繼續」

國泰航空（００２９３）轉型啟動兩年，去年轉錄盈利，甚至近１０多年首度向外併購同業

，營運逐漸重回正軌。顧客及商務總裁盧家培接受本報訪問時稱，今年國泰會擴展大灣區網絡、

用創新科技提升服務、加密新航點航班等方面著手，「希望可以讓賺錢趨勢繼續」。

《香港經濟日報》

