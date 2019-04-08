【麻疹來襲】陳肇始：復活節出遊前接種疫苗，應先諮詢家庭醫生

麻疹疫情未遏止，昨日（７日）又新增麻疹個案，涉及一名在機場一餐廳工作的男子，他報

稱曾接種疫苗，現時情況穩定。

食衛局局長陳肇始昨亦在網誌撰文，提醒市民復活節出遊前應先諮詢家庭醫生，並接種所需

疫苗。但疫苗缺貨，不少市民改為驗抗體，有醫生指要求抽血驗抗體者急增，令在診所驗血等候

結果的時間大增至兩周。《香港經濟日報》

