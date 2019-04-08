《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，分行最新促成一宗奧運站一號銀海優質戶交投，
單位為８座低層Ｂ室，實用面積７４６平方呎，建築面積１００２平方呎，採三房套房間隔，另
設工人房，單位擁露台，座向東南方，望海景，剛以２１００萬元成交，折合實用呎價
２８１５０元，創屋苑同類型單位新高。
上址原業主於２００８年２月以１０３０萬元買入物業，持貨１１年，現易手帳面獲利
１０７０萬元離場，單位期內升值１０４％。（ｂｉ）
08/04/2019 13:24
【本港樓市】一號銀海三房戶２１００萬易手，實呎價２﹒８萬新高
《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，分行最新促成一宗奧運站一號銀海優質戶交投，
單位為８座低層Ｂ室，實用面積７４６平方呎，建築面積１００２平方呎，採三房套房間隔，另
設工人房，單位擁露台，座向東南方，望海景，剛以２１００萬元成交，折合實用呎價
２８１５０元，創屋苑同類型單位新高。
上址原業主於２００８年２月以１０３０萬元買入物業，持貨１１年，現易手帳面獲利
１０７０萬元離場，單位期內升值１０４％。（ｂｉ）
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