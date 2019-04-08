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即市新聞

08/04/2019 13:27

【本港樓市】沙田第一城３房７３５萬元易手，實呎價１﹒６４萬

　　《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，利好消息持續，二手交投氣氛正面，沙田第一城
本月暫錄約１２宗成交，剛過去之３天假期錄約９宗成交。屋苑最新錄２６座低層Ａ單位，建築
面積５６２平方呎，實用面積４４７平方呎，三房間隔，以７３５萬元易手，實用平均呎價
１６４４３元。
　　原業主則於２００４年以１６１萬元購入單位，持貨１５年，是次沽出單位獲利５７４萬元
離場，單位升值約３﹒６倍。（ｂｉ）

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