《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，利好消息持續，二手交投氣氛正面，沙田第一城
本月暫錄約１２宗成交，剛過去之３天假期錄約９宗成交。屋苑最新錄２６座低層Ａ單位，建築
面積５６２平方呎，實用面積４４７平方呎，三房間隔，以７３５萬元易手，實用平均呎價
１６４４３元。
原業主則於２００４年以１６１萬元購入單位，持貨１５年，是次沽出單位獲利５７４萬元
離場，單位升值約３﹒６倍。（ｂｉ）
08/04/2019 13:27
【本港樓市】沙田第一城３房７３５萬元易手，實呎價１﹒６４萬
《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，利好消息持續，二手交投氣氛正面，沙田第一城
本月暫錄約１２宗成交，剛過去之３天假期錄約９宗成交。屋苑最新錄２６座低層Ａ單位，建築
面積５６２平方呎，實用面積４４７平方呎，三房間隔，以７３５萬元易手，實用平均呎價
１６４４３元。
原業主則於２００４年以１６１萬元購入單位，持貨１５年，是次沽出單位獲利５７４萬元
離場，單位升值約３﹒６倍。（ｂｉ）
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
|FOCUS08/04/2019
【FOCUS】「關稅-採購-改革」難存 侵侵減息出口術保牛市
|生財有道08/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬：中美深層問題仍待解決
|國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
|中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
|中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰