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即市新聞

08/04/2019 09:07

【本港樓市】中原十大屋苑長假期錄２６宗成交，全部屋苑均有成交

　　《經濟通通訊社８日專訊》清明節三天假期，中原地產十大屋苑合共錄得２６宗成交，十個
指標屋苑全部錄得成交。單計周末兩天，十大屋苑則錄１５宗成交，按周增加約１５％，已連續
８個周末錄得雙位數成交。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，４月樓市延續３月旺勢，二手盤源開始緊
張，買家願意追價入市，刺激成交步伐加快。近期一手銷情暢旺，發展商開價亦貼近市價，已難
見今年初低開的情況，樓市反彈，推高買家加快入市的決心。

＊美聯料上半年樓價升近一成＊

　　據美聯物業分行統計，４月份首個周末（４月６日至４月７日）１０大藍籌屋苑合共錄得約
１３宗買賣成交，與上周末水平相若，並連續８個周末企穩雙位數。若連同上周五清明假期計算
，１０大屋苑（４月５日至４月７日）三天共錄得約１９宗成交。至於按１５大屋苑計算，本周
末兩天則錄得約１７宗買賣成交，與上周相若，連同上周五長假三天則錄得約２５宗成交。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，中美貿易戰緩和，加上美國聯儲局停止加息等因素，
均利好市場交投氣氛，故預期次季未有顯著利淡消息下，一、二手市場旺勢可望延續，樓價也有
機會重上去年高位，上半年料升近一成。
　　另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（４月６至４月７日）十大指標屋苑
共錄１７宗二手買賣個案，較對上周末（３月３０至３月３１日）的１０宗急增７０％，為近星
期最多；而清明節三天假期（４月５日至４月７日），十大指標屋苑合共錄得２６宗二手買賣，
交投十分活躍。（ｃｌ）

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