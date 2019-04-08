【港元利率】隔夜拆息直撲１﹒９厘，港美息差收窄

《經濟通通訊社８日專訊》港元拆息今日普遍上揚，僅三、六個月拆息回軟。隔夜息再升近

４個基點至１﹒８９９２９厘，續創４月以來新高。

與樓按掛勾的一個月拆息連漲四日，升至１﹒７２７１４厘，與美元息差收窄約３個基點，

至７４個基點。三個月拆息亦連升四天，逼近１﹒８厘，今日報１﹒７９９２９厘，與美元息差

收窄４個基點，至７９個基點，但六個月息跌至１﹒９２６７９厘，十二個月拆息降至

２﹒２４６０７厘。

港元匯價今早再觸７﹒８５弱方兌換保證價，最高曾見７﹒８４９０，最新報７﹒８４９７

兌１美元。（ｃｌ）

