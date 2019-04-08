  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2019 11:35

【港元利率】隔夜拆息直撲１﹒９厘，港美息差收窄

　　《經濟通通訊社８日專訊》港元拆息今日普遍上揚，僅三、六個月拆息回軟。隔夜息再升近
４個基點至１﹒８９９２９厘，續創４月以來新高。
　　與樓按掛勾的一個月拆息連漲四日，升至１﹒７２７１４厘，與美元息差收窄約３個基點，
至７４個基點。三個月拆息亦連升四天，逼近１﹒８厘，今日報１﹒７９９２９厘，與美元息差
收窄４個基點，至７９個基點，但六個月息跌至１﹒９２６７９厘，十二個月拆息降至
２﹒２４６０７厘。　　
　　港元匯價今早再觸７﹒８５弱方兌換保證價，最高曾見７﹒８４９０，最新報７﹒８４９７
兌１美元。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
FOCUS08/04/2019
【FOCUS】「關稅-採購-改革」難存 侵侵減息出口術保牛市
生財有道08/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬：中美深層問題仍待解決
國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金