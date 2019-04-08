《經濟通通訊社８日專訊》港元拆息今日普遍上揚，僅三、六個月拆息回軟。隔夜息再升近
４個基點至１﹒８９９２９厘，續創４月以來新高。
與樓按掛勾的一個月拆息連漲四日，升至１﹒７２７１４厘，與美元息差收窄約３個基點，
至７４個基點。三個月拆息亦連升四天，逼近１﹒８厘，今日報１﹒７９９２９厘，與美元息差
收窄４個基點，至７９個基點，但六個月息跌至１﹒９２６７９厘，十二個月拆息降至
２﹒２４６０７厘。
港元匯價今早再觸７﹒８５弱方兌換保證價，最高曾見７﹒８４９０，最新報７﹒８４９７
兌１美元。（ｃｌ）
08/04/2019 11:35
【港元利率】隔夜拆息直撲１﹒９厘，港美息差收窄
《經濟通通訊社８日專訊》港元拆息今日普遍上揚，僅三、六個月拆息回軟。隔夜息再升近
４個基點至１﹒８９９２９厘，續創４月以來新高。
與樓按掛勾的一個月拆息連漲四日，升至１﹒７２７１４厘，與美元息差收窄約３個基點，
至７４個基點。三個月拆息亦連升四天，逼近１﹒８厘，今日報１﹒７９９２９厘，與美元息差
收窄４個基點，至７９個基點，但六個月息跌至１﹒９２６７９厘，十二個月拆息降至
２﹒２４６０７厘。
港元匯價今早再觸７﹒８５弱方兌換保證價，最高曾見７﹒８４９０，最新報７﹒８４９７
兌１美元。（ｃｌ）
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