【本港經濟】金管局：３月底官方外匯儲備資產增至４３７９億美元

《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布，香港於今年３月底的官方外匯儲備資產為４３７９

億美元，較２月底的４３４４億美元，增加３５億美元。為數４３７９億美元的外匯儲備資產總

額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４７％。

連同未交收外匯合約在內，香港於３月底的外匯儲備資產為４２９４億美元，２月底為

４２７２億美元。（ｃｌ）

