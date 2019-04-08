《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布，香港於今年３月底的官方外匯儲備資產為４３７９
億美元，較２月底的４３４４億美元，增加３５億美元。為數４３７９億美元的外匯儲備資產總
額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４７％。
連同未交收外匯合約在內，香港於３月底的外匯儲備資產為４２９４億美元，２月底為
４２７２億美元。（ｃｌ）
08/04/2019 16:31
【本港經濟】金管局：３月底官方外匯儲備資產增至４３７９億美元
《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布，香港於今年３月底的官方外匯儲備資產為４３７９
億美元，較２月底的４３４４億美元，增加３５億美元。為數４３７９億美元的外匯儲備資產總
額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４７％。
連同未交收外匯合約在內，香港於３月底的外匯儲備資產為４２９４億美元，２月底為
４２７２億美元。（ｃｌ）
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