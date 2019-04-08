【本港樓市】中原地產３月住宅佣金創新高，首季佣金按季急升八成

《經濟通通訊社８日專訊》中原地產住宅部３月份佣金錄得６﹒２３億元，創歷史新高；亞

太區亦錄得７﹒０９億元業績，同創歷史新高，佣金成績雙破頂。以季度結算，中原地產住宅部

２０１９年首季佣金１１﹒６５億元，較去年同期升１﹒２％，較去年第四季更急升８０％，創

歷年住宅部第一季佣金新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上月樓市一手二手皆旺，買家入市情緒高漲

，並相信４月樓市將延續３月旺勢，預計多個新盤正部署復活節假期前後推出，再掀新一輪搶購

熱潮。（ｋｙ）

