《經濟通通訊社８日專訊》中原地產住宅部３月份佣金錄得６﹒２３億元，創歷史新高；亞
太區亦錄得７﹒０９億元業績，同創歷史新高，佣金成績雙破頂。以季度結算，中原地產住宅部
２０１９年首季佣金１１﹒６５億元，較去年同期升１﹒２％，較去年第四季更急升８０％，創
歷年住宅部第一季佣金新高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上月樓市一手二手皆旺，買家入市情緒高漲
，並相信４月樓市將延續３月旺勢，預計多個新盤正部署復活節假期前後推出，再掀新一輪搶購
熱潮。（ｋｙ）
08/04/2019 16:51
【本港樓市】中原地產３月住宅佣金創新高，首季佣金按季急升八成
《經濟通通訊社８日專訊》中原地產住宅部３月份佣金錄得６﹒２３億元，創歷史新高；亞
太區亦錄得７﹒０９億元業績，同創歷史新高，佣金成績雙破頂。以季度結算，中原地產住宅部
２０１９年首季佣金１１﹒６５億元，較去年同期升１﹒２％，較去年第四季更急升８０％，創
歷年住宅部第一季佣金新高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上月樓市一手二手皆旺，買家入市情緒高漲
，並相信４月樓市將延續３月旺勢，預計多個新盤正部署復活節假期前後推出，再掀新一輪搶購
熱潮。（ｋｙ）
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