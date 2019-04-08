【本港樓市】永泰及萬泰「澐灃」本月起沽８伙洋房，套現３﹒１億

《經濟通通訊社８日專訊》由永泰地產（００３６９）及萬泰集團聯手發展的九肚山頂段低

密度豪宅及洋房項目「澐灃」，昨日及今日連續售出３幢洋房，實用面積１６４３至１７１５平

方呎，成交金額由３９１８﹒６萬至４０８１﹒７萬元。

自本月初起，「澐灃」周連環沽出８伙內園洋房，總套現金額逾３﹒１億元，相關成交已上

載至成交紀錄冊，涉實用面積由１６３５至１７１５平方呎單位，成交金額由３８６６﹒８萬至

４０８１﹒７萬元。（ｋｙ）

