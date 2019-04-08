《小傳日記》內銀內險有氣勢，三萬埋單唔閉翳！

《小傳日記》中港魚缸上個禮拜五（５日）因為清明假期唞咗一日，但花旗國嗰邊繼續開市

，而且仲有好消息出台，咪就係上月非農新增職位勁過預期嘅１８萬份啦，錄得１９﹒６萬份，

暫時消除缸友對經濟前景黯淡嘅憂慮。另一邊廂，侵侵（特朗普）仲話會喺未來四星期內同神州

達成貿易協議，「孖屐」都總算有返ｄ新消息沖喜。

香江魚缸今朝殺上三萬點關口，高開１８３點，之後仲最多彈起２４８點，高見３０１８５

點，創咗近１０個月新高。可惜高處不勝寒，加上Ａ場腳軟回落，本地磚頭同濠賭股又同時捱沽

，魚缸下晝時段一度守唔住三萬關，全日低見２９９１３點。不過，內銀內險佬同重磅大佬夠硬

淨，魚缸好快又再收復返三萬關，最終全日埋進帳３００７７點，升１４０點或近半巴仙。

全日成交１２１５億銀，較上個禮拜四（４日）多咗超過１１巴仙。

國貨彈起１０１點或近１巴仙，報１１７９３點。

Ａ場方面，滬指唔見咗１點，報３２４４點。深成指蒸發６３點，報１０３５１點。

重磅大佬走勢省鏡，大象（００００５）跳起近半巴仙，報６６個７。生發發

（００３８８）就最勁揪，急彈兩巴仙，報２８５﹒４銀。ＱＱ（００７００）升咗１巴仙，報

３８０﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）無升跌，報８０蚊。



＊內房齊向好無懼評級佬，水泥價格升中建材至醒＊



評級佬標準普爾預計，今年神州樓價最多跌５巴仙，成交都要跌３至８巴仙，當中，三、四

線城市最受影響。不過，一、二線城市需求就會繼續穩定，大多數內房佬今日都踢高。融創

（０１９１８）上個月實現合同銷售省鏡按月增１﹒０６倍，狂踩油鏟高近７巴仙，報

４２﹒２５銀，盤中高見４２﹒３５銀，創近一年半高。金茂（００８１７）踢高近４巴仙，報

５﹒７５銀，創歷史新高，最新山頂位去到５﹒８７銀。碧桂園（０２００７）亦起哄跳起近３

巴仙，報１２﹒５６銀。龍湖（００９６０）亦踢高近３巴仙，報２９﹒３５銀。潤地

（０１１０９）都好醒神升近２巴仙，報３６﹒９５銀。

據阿爺近幾日啲數據，神州大部分地區嘅水泥「孖屐」需求恢復，仲要進入埋旺季，水泥價

格踢高，某啲廠家都陸續收到通知，今個月起水泥出廠價格要鏟高到每噸１０至２０蚊人仔，水

泥佬當然生猛啦。神州建材（０３３２３）鏟高逾７巴仙，報７﹒３５銀，創七個月高位，仲要

係表現最勁嘅國貨佬！海螺水泥（００９１４）亦都鏟高近半成，報５２﹒１銀，創歷史新高，

最新山頂位去到５２﹒５銀。金隅（０２００９）踢高逾４巴仙，報３﹒０５銀。潤泥

（０１３１３）亦生性升近３巴仙，報８﹒６銀。



＊舜宇獲唱好股價領風騷，電訊佬低走鐵塔踩行油＊



藍戰士舜宇（０２３８２）今日好威威，獲大摩唱好，「他屐」升左超過３成去到８０蚊，

評級就維持喺「與大市同步」，全日急升逾４巴仙，重上「紅底股」行列，報１０４銀。另一隻

藍戰士瑞聲（０２０１８），雖然「他屐」都升左少少至３８蚊，但股價升幅明顯落後，只有唔

夠半巴仙，報５０﹒５銀。獲野村唱好、「他屐」同評級雙升嘅丘鈦（０１４７８）揚逾１成，

報９﹒０９銀。比亞迪電子（００２８５）就彈起超過３巴仙，報１０﹒５８銀。

三大神州電訊佬急挫，中聯通（００７６２）瀉近３巴仙，報１０蚊，失守１０天線

（１０﹒１１１銀）同埋２０天線（１０﹒０８９銀），係表現最差嘅藍戰士。中電信

（００７２８）軟逾１巴仙，報４﹒２４銀，連跌３日累挫近５巴仙。中移動（００９４１）跌

逾１巴仙，報７８﹒３５銀。大和上星期四（４日）發表報告，指即使神州５Ｇ「孖屐」前景未

明，仍然睇好呢個板塊。神州鐵塔（００７８８）漲近６巴仙，報２﹒０２銀，創歷史新高，最

新山頂位去到２﹒０３銀。中通服務（００５５２）同中興通訊（００７６３）就雙雙唔見咗超

過１巴仙，報６﹒４２銀同２３﹒６銀。



＊微借貸鬆綁內銀升勢爽，內險續開放新華向上望＊



神州國務院最新公布落實普惠金融定向降準政策，料會釋放更多商業銀行投放小微企業貸款

嘅經濟資本，內銀股隨Ａ股板塊上漲。建行（００９３９）揚近１巴仙，報７﹒０１銀；招行

（０３９６８）抽高逾２巴仙，報４１﹒２５銀，兼創歷史新高，最新山頂位去到４１﹒７銀。

交行（０３３２８）升近１巴仙，報６﹒６２銀；中行（０３９８８）微升近１巴仙，報

３﹒７７銀。工行（０１３９８）只係跳起兩格，報５﹒９６銀。

神州媒體引述接近阿爺核心權力範圍人士透露，保險業喺金融咁多個板塊入面安全系數最高

，而且預料未來粵港澳三地保險「孖屐」一定互通，並會再逐步開放。新華保險

（０１３３６）急漲近４巴仙，報４４﹒２５銀，盤中高見４４﹒９銀，創逾一年高位；平保（

０２３１８）升近２巴仙，報９３蚊，創逾１４個月高。太平（００９６６）升逾２巴仙，報２

５﹒７５銀。太保（０２６０１）彈起近兩巴仙，報３２﹒８５銀。國壽（０２６２８）就無料

到，報２１﹒９銀。請請！



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