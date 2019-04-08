傳保險通加快落地，消費型保障型產品先行

《經濟通通訊社８日專訊》內地傳媒報道，粵港澳「保險通」或加快落地，料消費型或保障

型產品先行。

《第一財經》引述接近中央決策層的核心人士透露，金融類別當中，以保險的安全系數相對

較高，已提出「保險通」要落地，須在金融風險有效防控的情況下，再往前推進。

該核心人士指，下一步粵港澳大灣區的建設往前推進，整個開放度都會提高，但不同領域具

體情況會有別，其中金融市場可能是最需要審慎把握，一方面需要開放，同時也需要充分把握。

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