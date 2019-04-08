【企穩三萬關】港股漲１４０點收３００７７，創近十個月新高

《經濟通通訊社８日專訊》受惠中美貿易談判進展順利，加上美國上周五（５日）公布的就

業數據較預期好，港股今早高開１８３點，報３０１１９，早段最多升２４８點，高見

３０１８５點，創近１０個月新高。其後，恆指升幅收窄，午後更隨Ａ股出現倒跌，最多跌２２

點，低見２９９１３點。不過，內銀及內險股有追捧，加上重磅股升幅明顯，３萬關失而復得，

最終收報３００７７點，升１４０點或０﹒４７％。主板成交１２１５﹒１４億元，較上周四（

４日）增加１１％。

國企指數報１１７９３，上升１０１點或上升０﹒８７％。上證綜指報３２４４點，跌１點

，成交５０６４﹒３１億人民幣。深成指數報１０３５１點，跌６３點或跌０﹒６１％，成交

５６０６﹒０５億人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒３％，報６６﹒７元；現代汽車否認與騰訊

（００７００）合作發展無人車，惟騰訊仍隨市揚１﹒１２％，報３８０﹒２元；港交所

（００３８８）抽高１﹒９３％，報２８５﹒４元；友邦（０１２９９）無升跌，報８０元。



＊舜宇重上紅底股，中建材領漲國指成份股＊



舜宇光學（０２３８２）獲大摩唱好，目標價上調三成三至８０元，維持與大市同步評級，

今重返「紅底股」行列，飆升４﹒３７％，報１０４元。大摩亦上調瑞聲（０２０１８）目標價

逾一成半至３８元，維持「減持」評級，僅微升０﹒２％，報５０﹒５元。丘鈦（０１４７８）

獲野村升評級由「中性」至「買入」，目標價由７﹒７元升至１０元，全日急漲１０﹒０５％，

報９﹒０９元。

中資電訊股逆市受壓，中聯通（００７６２）急挫２﹒９１％，報１０元，為表現最差藍籌

。中移動（００９４１）跌１﹒４５％，報７８﹒３５元。中電信（００７２８）走低

１﹒１７％，報４﹒２４元。中鐵塔（００７８８）急升５﹒７６％，報２﹒０２元，盤中高見

２﹒０３元，創上市新高。

內地豬肉價格繼續上漲，上周全國生豬均價每公斤按年漲４４％，萬洲（００２８８）三連

陽兼三連升，升２﹒０３％，報９﹒０６元，創逾一年高。中糧肉食（０１６１０）抽高

１﹒６８％，報３﹒０３元。雨潤食品（０１０６８）揚１﹒０９％，報１﹒８６元。不過，惠

生國際（０１３４０）挫１﹒１８％，報０﹒１６８元。

內地數據顯示，近日局部地區水泥市場進入旺季，水泥價格上漲，每噸出廠價格由１０至

３０人民幣增長不等，水泥股普遍抽升。海螺水泥（００９１４）急漲４﹒８３％，報５２﹒１

元；亞洲水泥（００７４３）走高３﹒０６％，報８﹒７５元；潤泥（０１３１３）亦揚

２﹒８７％，報８﹒６元；中建材（０３３２３）更飆７﹒４６％，報７﹒３５元，為全日最佳

表現國指股。



＊中生製藥飆７％最佳藍籌，賭股逆市回吐＊



兩大藍籌藥股受追捧，中生製藥（０１１７７）急飆７﹒１１％，報７﹒９８元，為全日表

現最佳藍籌。石藥（０１０９３）漲３﹒６５％，報１５﹒９２元，金斯瑞生物科技

（０１５４８）旗下用於治療多發性骨髓瘤藥物獲納入歐洲優先審評藥物名單，今抽高

２５﹒４９％，報１９﹒２元，創８個月高。白雲山（００８７４）升５﹒３２％，報３６﹒６

元。國藥（０１０９９）軟０﹒４５％，報３２﹒９５元。

內地上周公布民航發展基金徵費減半，中資航空股經過一輪急漲後今現回吐。大和發表報告

指其估值吸引力有所下降，下調三大中資航空股評級，國航（００７５３）評級由原來的「買入

」降至「跑贏大市」，今回吐１﹒９４％，報１０﹒１２元，兼為表現第二差國指股。東航（０

０６７０）目標價微升至６﹒８元，但評級就由「買入」降至「跑贏大市」，挫

１﹒７６％，報６﹒１４元；而南航（０１０５５）就由「跑贏大市」下調至「持有」，收市無

升跌，報７﹒７３元。

富瑞發表報告，指澳門博彩業將受惠於中國稅務減免及信貸放寬等措施，且相信中國外遊數

目會持續增加，但濠賭股仍全線走軟。美高梅（０２２８２）跌２﹒５１％，報１７﹒０６元。

銀娛（０００２７）連升五日及五連陽，累漲１７﹒５５％後，今回吐２﹒３７％，報

５９﹒８５元。金沙（０１９２８）跌１﹒４１％，報４２元。永利（０１１２８）軟

０﹒４７％，報２１﹒１５元。（ｙｋ）

