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08/04/2019 10:48

【移交逃犯】自由黨鍾國斌稱當局剔除９項商業罪行仍未能釋疑

　　《經濟通通訊社８日專訊》政府早前就《逃犯條例》修訂，剔除９項與商業有關的罪行。經
民聯指可釋商界疑慮。而自由黨黨魁鍾國斌今日則在電台節目表示，政府的建議仍未能釋除商界
疑慮，商界希望能剔除多幾項罪行。
　　鍾國斌表示，內地國情會接受「小規模賄賂」，但若日後國情一改變，港商有可能在香港被
捕，又指商業行為千變萬化，或容易誤墮法網。
　　對於之後在立法會的投票取向，鍾國斌指要再與保安局討論，但要求不設追溯期，又指相信
有其他方法處理台灣殺人案。（ｃｗ）（ｚｚ）

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