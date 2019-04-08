【移交逃犯】自由黨鍾國斌稱當局剔除９項商業罪行仍未能釋疑

《經濟通通訊社８日專訊》政府早前就《逃犯條例》修訂，剔除９項與商業有關的罪行。經

民聯指可釋商界疑慮。而自由黨黨魁鍾國斌今日則在電台節目表示，政府的建議仍未能釋除商界

疑慮，商界希望能剔除多幾項罪行。

鍾國斌表示，內地國情會接受「小規模賄賂」，但若日後國情一改變，港商有可能在香港被

捕，又指商業行為千變萬化，或容易誤墮法網。

對於之後在立法會的投票取向，鍾國斌指要再與保安局討論，但要求不設追溯期，又指相信

有其他方法處理台灣殺人案。（ｃｗ）（ｚｚ）

