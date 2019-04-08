【丁權覆核】原居民仍可於私地建屋，郭卓堅考慮上訴

《經濟通通訊社８日專訊》高等法院今日裁定丁屋政策司法覆核案申請人郭卓堅部份勝訴，

指丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界原居民傳統權益，但在「私人土地契約」和「土地交

換」上，不屬傳統權益。法官同時下令裁決於未來半年不得生效，政府有權延長此暫緩命令，讓

各方提出上訴。

郭卓堅對裁決結果感到「部分滿意」，但仍然認為丁權只是臨時政策，並非傳統權益，會考

慮上訴。

鄉議局副主席林偉強就認為，判辭並無影響現時原居民的權益，「並非太差」，鄉議局下午

將召開特別會議討論判辭及跟進行動。（ｃｗ）

