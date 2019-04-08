《經濟通通訊社８日專訊》高等法院今日裁定丁屋政策司法覆核案申請人郭卓堅部份勝訴，
指丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界原居民傳統權益，但在「私人土地契約」和「土地交
換」上，不屬傳統權益。法官同時下令裁決於未來半年不得生效，政府有權延長此暫緩命令，讓
各方提出上訴。
郭卓堅對裁決結果感到「部分滿意」，但仍然認為丁權只是臨時政策，並非傳統權益，會考
慮上訴。
鄉議局副主席林偉強就認為，判辭並無影響現時原居民的權益，「並非太差」，鄉議局下午
將召開特別會議討論判辭及跟進行動。（ｃｗ）
08/04/2019 12:18
【丁權覆核】原居民仍可於私地建屋，郭卓堅考慮上訴
《經濟通通訊社８日專訊》高等法院今日裁定丁屋政策司法覆核案申請人郭卓堅部份勝訴，
指丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界原居民傳統權益，但在「私人土地契約」和「土地交
換」上，不屬傳統權益。法官同時下令裁決於未來半年不得生效，政府有權延長此暫緩命令，讓
各方提出上訴。
郭卓堅對裁決結果感到「部分滿意」，但仍然認為丁權只是臨時政策，並非傳統權益，會考
慮上訴。
鄉議局副主席林偉強就認為，判辭並無影響現時原居民的權益，「並非太差」，鄉議局下午
將召開特別會議討論判辭及跟進行動。（ｃｗ）
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
|FOCUS08/04/2019
【FOCUS】「關稅-採購-改革」難存 侵侵減息出口術保牛市
|生財有道08/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬：中美深層問題仍待解決
|國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
|中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
|中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰