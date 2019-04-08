  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2019 12:18

【丁權覆核】原居民仍可於私地建屋，郭卓堅考慮上訴

　　《經濟通通訊社８日專訊》高等法院今日裁定丁屋政策司法覆核案申請人郭卓堅部份勝訴，
指丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界原居民傳統權益，但在「私人土地契約」和「土地交
換」上，不屬傳統權益。法官同時下令裁決於未來半年不得生效，政府有權延長此暫緩命令，讓
各方提出上訴。
　　郭卓堅對裁決結果感到「部分滿意」，但仍然認為丁權只是臨時政策，並非傳統權益，會考
慮上訴。
　　鄉議局副主席林偉強就認為，判辭並無影響現時原居民的權益，「並非太差」，鄉議局下午
將召開特別會議討論判辭及跟進行動。（ｃｗ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
FOCUS08/04/2019
【FOCUS】「關稅-採購-改革」難存 侵侵減息出口術保牛市
生財有道08/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬：中美深層問題仍待解決
國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金