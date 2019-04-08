【香港政情】羅智光：本財年增３４８１公務員職位，中低層佔八成

《經濟通通訊社８日專訊》立法會財委會召開特別會議一連５日，審議今個財政年度的開支

預算。公務員事務局局長羅智光表示，今個財政年度將增加３４８１個公務員職位，新增職位中

，中低層人員佔８成，包括多個前線崗位。而新增職位中，有四成負責民生相關工作。羅智光又

表示，會撥款３８２億元用作發放退休金。

有多名議員關注，去年《施政報告》提出興建的公務員學院，內有甚麼課程以及所涉開支。

羅智光表示，學院仍在規劃階段，而有關觀塘用地的用途，將來於申請撥款時會在財委會交代，

但相信將來學院將會由公務員事務局負責管理。

另外，民建聯梁志祥質疑，１６萬公務員當中，只有２萬多名曾經參與誠信課程，難怪選民

登記冊會丟失。羅智光回應指，政府重視公務員誠信，每年都會為公務員提供更多誠信培訓課程

，亦設有公務員自學網站，讓他們在網上接受誠信訓練。

資訊科技界莫乃光質疑，政府提出推動創新科技發展，惟公務員未必有相關知識及科技培訓

。羅智光指，局方於高級或首長級人員的培訓課程中加入了新科技應用策略、數碼政策、智慧城

市設計思維及社交媒體等內容。同時，亦會安排學員到科研初創企業實地參觀及交流、與專業機

構舉辦工作坊等，探討推動創科策略。（ｆｗ）

