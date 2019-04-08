【香港政情】傳中央會就２３條釋法，鄭若驊：不回應揣測性報道

《經濟通通訊社８日專訊》有報道指全國人大常委會正醞釀主動就《基本法》２３條釋法。

律政司司長鄭若驊出席完立法會財委會後見記者時，被問到有關報道。鄭若驊表示，律政司不會

就揣測性報導作回應，但重申就《基本法》２３條立法是港府的憲制責任。（ｃｗ）（ｚｚ）

