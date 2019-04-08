《經濟通通訊社８日專訊》有報道指全國人大常委會正醞釀主動就《基本法》２３條釋法。
律政司司長鄭若驊出席完立法會財委會後見記者時，被問到有關報道。鄭若驊表示，律政司不會
就揣測性報導作回應，但重申就《基本法》２３條立法是港府的憲制責任。（ｃｗ）（ｚｚ）
08/04/2019 17:01
【香港政情】傳中央會就２３條釋法，鄭若驊：不回應揣測性報道
《經濟通通訊社８日專訊》有報道指全國人大常委會正醞釀主動就《基本法》２３條釋法。
律政司司長鄭若驊出席完立法會財委會後見記者時，被問到有關報道。鄭若驊表示，律政司不會
就揣測性報導作回應，但重申就《基本法》２３條立法是港府的憲制責任。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】港股漲140點收30077 創近十個月新高
|生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
|FOCUS08/04/2019
【FOCUS】「關稅-採購-改革」難存 侵侵減息出口術保牛市
|生財有道08/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬：中美深層問題仍待解決
|國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰