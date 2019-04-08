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即市新聞

08/04/2019 18:41

【丁權覆核】發展局今起停收興建小型屋宇的私人協約及換地申請

　　《經濟通通訊社８日專訊》高等法院今日裁定，丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界原
居民傳統權益，但在「私人土地契約」和「土地交換」上，不屬傳統權益。法官同時下令裁決於
未來半年不得生效，政府有權延長此暫緩命令，讓各方提出上訴。
　　發展局對於法庭裁定免費建屋牌照屬合法合憲，表示歡迎。至於私人協約及換地安排，發展
局會在仔細研究判詞及徵詢法律意見後，考慮是否提出上訴。
　　發展局發言人表示，私人協約及換地安排是小型屋宇政策的其中一個環節。在考慮是否就這
環節提出上訴期間，地政總署會暫停接收興建小型屋宇的私人協約及換地的新申請，亦會暫停處
理已接收的私人協約及換地申請。
　　發言人指，今日以前已批出的小型屋宇私人協約及換地契約，法庭在裁決中指出，小型屋宇
政策的部分環節不合法，並不代表已批出的協約╱契約不合法，即此等協約╱契約繼續有效，除
非日後法庭接納所提出理據將有關協約╱契約推翻。
　　小型屋宇政策自１９７２年１２月起實施，批地方式包括以免費建屋牌照方式容許申請人在
其私人土地上興建小型屋宇、以私人協約方式批出政府土地，以及以換地方式批出契約，當中以
免費建屋牌照方式為主。免費建屋牌照佔過去十年小型屋宇批約的總數約八至九成，這趨勢近年
仍然持續。以私人協約及換地方式批出的申請，於２０１７年７５２宗批出個案中佔９７宗，於
２０１８年６５４宗批出個案中佔７２宗。（ｃｗ）

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