《鍾之日記》藍籌給力，企穩三萬

《鍾之日記》４月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



清明節假期回歸，美股於假期期間持續向好，加上第九輪中美經貿高級別磋商順利結束，中

國３月外儲五連升，升至３０９８８億美元等利好之下，香江魚缸一舉突破３００００點心理關

口，高位雖受阻一度反覆回落，惟尾市在騰訊（００７００）、平保（０２３１８）為首的重磅

藍籌發力下，恆指收市升１４０點，報３００７７，為去年６月中以來首次企穩３００００關。

主板成交１２１５﹒１４億元，較上周四（４日）增加１１％。



＊騰訊升上３８０＊



兩大藍籌藥股受追捧，中生製藥（０１１７７）急飆７﹒１１％，為全日表現最佳藍籌。石

藥（０１０９３）漲３﹒６５％。金斯瑞生物科技（０１５４８）旗下用於治療多發性骨髓瘤藥

物獲納入歐洲優先審評藥物名單，今抽高２５﹒４９％，報１９﹒２元，創８個月高。

股王騰訊收市競價（俗稱「Ｕ盤」）在２１０萬股大成交下，抽上３８０﹒２元收市，升

１﹒１％，另一強勢藍籌平保（０２３１８）衝上９３元全日高位收市，收升１﹒９％。港交所

（００３８８）亦大升１﹒９％。

內地上周公布民航發展基金徵費減半，中資航空股經過一輪急漲後今現回吐。大和發表報告

指其估值吸引力有所下降，下調三大中資航空股評級，國航（００７５３）評級由原來的「買入

」降至「跑贏大市」，今回吐１﹒９４％，兼為表現第二差國指股。東航（００６７０）目標價

微升至６﹒８元，但評級就由「買入」降至「跑贏大市」，收跌１﹒７６％，報６﹒１４元；而

南航（０１０５５）就由「跑贏大市」下調至「持有」，收市無升跌。



＊Ａ場走勢反覆，外資走貨＊



第九輪中美經貿高級別磋商順利結束，白宮首席經濟顧問庫德洛引述美國總統特朗普稱中美

貿易協議有望在大約四周內達成，惟市場早盤已消化該利好，滬深股市今日高開後反覆偏軟，午

後在國產軟件、芯片、運輸等板塊領跌下，滬綜指擴大跌幅至倒跌逾１％，好淡爭持之下，滬綜

指拗腰收窄跌幅，收市僅跌０﹒０５％，報３２４４﹒８１點。深市跌幅大，創業板指挫２％。

交投旺盛，兩市成交達１０６７０億元人民幣，連續第二個交易日破萬億元，較上個交易日

多６﹒２％。不過，外資急散貨，今日通過滬股通、深股通錄得淨流出４４﹒４１億元人民幣，

為自３月２５日以來最高淨賣出。



＊市傳「保險通」加快落地，內險股普遍向好＊



內媒報道指「保險通」有可能成為繼深港通、滬港通、債券通之後，另一個內地與港澳金融

市場互聯互通的突破口。未來三地保險市場必然互通，消費型或保障型的保險產品先放行，投資

型的會逐步放寬額度，直到全部打通。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已明確提到支持內地與香港、澳門保險機構開展跨境人民幣

再保險業務。據報內地市民認為在香港買保險的好處，在於同樣保額的危疾險保費比內地低３成

以上，重疾的範圍更廣，癌症可多次賠付，以美金計價同時附帶分紅可抵禦通脹等。

內險股今日普遍造好，新華保險（０１３３６）及太保（０２６０１）雙雙獲摩通上調其Ｈ

股評級至「中性」，今分別收漲３﹒５％及１﹒７％，太平（００９６６）漲２﹒２％，平保亦

升１﹒９％。

其他保險股靠穩，友邦（０１２９９）及宏利（００９４５）無起跌，保誠（０２３７８）

升１﹒３％。



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