【駐滬專電】杭州進一步放寬人才落戶政策

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》杭州近日發布通知稱，全日制大學專科及以

上人才在杭工作並繳納社保的，可直接落戶。相比此前的落戶政策要求，去除了「４５歲以下」

和「連續繳納社保滿一年」的兩個硬性條件。

通知還提出，對年度繳納稅收１億元人民幣及５億元以上的制造業企業，分別給予一定的人

才政策優惠，包括可享受人才落戶、子女入學、購買首套住房、車牌補貼等待遇。

