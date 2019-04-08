《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》杭州近日發布通知稱，全日制大學專科及以
上人才在杭工作並繳納社保的，可直接落戶。相比此前的落戶政策要求，去除了「４５歲以下」
和「連續繳納社保滿一年」的兩個硬性條件。
通知還提出，對年度繳納稅收１億元人民幣及５億元以上的制造業企業，分別給予一定的人
才政策優惠，包括可享受人才落戶、子女入學、購買首套住房、車牌補貼等待遇。
08/04/2019 08:07
【駐滬專電】杭州進一步放寬人才落戶政策
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》杭州近日發布通知稱，全日制大學專科及以
上人才在杭工作並繳納社保的，可直接落戶。相比此前的落戶政策要求，去除了「４５歲以下」
和「連續繳納社保滿一年」的兩個硬性條件。
通知還提出，對年度繳納稅收１億元人民幣及５億元以上的制造業企業，分別給予一定的人
才政策優惠，包括可享受人才落戶、子女入學、購買首套住房、車牌補貼等待遇。
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