《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市委書記李強上周四（４日）赴上海國
資委領導的上海華誼集團、東方國際集團調研時指出，上海國企要把企業發展放在全市大局中思
考和謀劃，持續深化國資國企改革，不斷做強做優做大主業，提升國企核心競爭力和品牌影響力
。
上海華誼集團是由上海國資委授權，通過資產重組建立的大型企業集團公司，目前擁有綠色
輪胎、能源化工、先進材料、精細化工、化工服務五大業務。東方國際集團亦是上海國資委授權
經營單位，以時尚產業、健康產業和供應鏈服務為核心的主業。
08/04/2019 08:07
【駐滬專電】李強：上海國企要把發展放在全市大局中謀劃
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市委書記李強上周四（４日）赴上海國
資委領導的上海華誼集團、東方國際集團調研時指出，上海國企要把企業發展放在全市大局中思
考和謀劃，持續深化國資國企改革，不斷做強做優做大主業，提升國企核心競爭力和品牌影響力
。
上海華誼集團是由上海國資委授權，通過資產重組建立的大型企業集團公司，目前擁有綠色
輪胎、能源化工、先進材料、精細化工、化工服務五大業務。東方國際集團亦是上海國資委授權
經營單位，以時尚產業、健康產業和供應鏈服務為核心的主業。
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