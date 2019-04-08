  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2019 08:07

【駐滬專電】李強：上海國企要把發展放在全市大局中謀劃

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市委書記李強上周四（４日）赴上海國
資委領導的上海華誼集團、東方國際集團調研時指出，上海國企要把企業發展放在全市大局中思
考和謀劃，持續深化國資國企改革，不斷做強做優做大主業，提升國企核心競爭力和品牌影響力

　　上海華誼集團是由上海國資委授權，通過資產重組建立的大型企業集團公司，目前擁有綠色
輪胎、能源化工、先進材料、精細化工、化工服務五大業務。東方國際集團亦是上海國資委授權
經營單位，以時尚產業、健康產業和供應鏈服務為核心的主業。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
生財有道04/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：恒指30300阻力大
FOCUS04/04/2019
【FOCUS】第九輪貿談「不限時」衝刺 彭斯再煽風點火
中國故事04/04/2019
淘寶傢俬x北上訂造 靚裝蝸居防中伏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金