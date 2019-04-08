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即市新聞

08/04/2019 08:07

【科創板】科創板再有６間公司申請獲受理，合計融資３３億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所上周四（４日）更新科創板申報企業
的受理情況，再有６間企業上市申請獲受理，分別是北京熱景生物、深圳市傑普特光電、蘇州瀚
川智能、威勝信息、北京安博通科技和西安鉑力特增材技術，分布在醫藥製造、計算機通信設備
製造、軟件和信息服務和通用設備製造領域，合計融資約３３﹒３億元人民幣。
　　截止目前，科創板受理企業已增至５０間。
　
＊科創板第八批６間公司簡介＊
　
　　科創板新受理的６間公司：
　－北京熱景生物主要從事研發、生產和銷售體外診斷試劑及儀器，應用於臨床醫學領域及公共
安全領域，是業內為數不多的產品涵蓋全場景應用的供應商之一。發行所募資金擬用於投資體外
診斷試劑及配套儀器的生產及研發。

　－深圳市傑普特光電主業為研發、生產及銷售激光器及用於集成電路和半導體光電相關器件精
密檢測及微加工的智能裝備，主要通過向國內外客戶銷售激光器、光纖器件等產品實現收入。募
集資金擬用於投資產品生產、研發及補充流動資金。

　－蘇州瀚川智能是一間智能製造裝備整體解決方案供應商，主要從事汽車電子、醫療健康、新
能源電池等行業智能製造裝備的研發、設計、生產、銷售及服務。公司為泰科電子、大陸集團等
客戶提供非標、核心智能製造裝備。發行所募資金擬用於投資智能製造系統及高端裝備的新建項
目。

　－威勝信息是智慧公用事業領域的物聯網綜合應用解決方案提供商，提供電、水、氣、熱等能
源物聯網管理，並逐步向智慧消防、智慧路燈等領域拓展。主要客戶為國家電網、南方電網及其
分子公司。所募資金擬用於投資一系列物聯網技改項目及補充營運資金。

　－北京安博通科技主業為網絡安全核心軟件產品的研究、開發、銷售以及相關技術服務。公司
擁有自主研發的網絡安全系統平台，通過直銷模式向行業內各大產品與解決方案廠商銷售網絡安
全軟件，提供網絡安全設備，並提供開發或產品維護服務。發行所募資金擬用於投資網絡安全項
目及研發中心建設。

　－西安鉑力特增材技術為工業級金屬增材製造（３Ｄ打印）高新技術企業，主營業務包括金屬
３Ｄ打印設備、金屬３Ｄ打印定制化產品及金屬３Ｄ打印原材料的研發、生產、銷售。發行所募
資金擬用於投資金屬增材製造和智能工廠建設項目，及補充流動資金。

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