【貿易開戰】摩通：中美達成協議可能性非常高，惟難完全化解分歧

《經濟通通訊社８日專訊》摩根大通中國首席經濟學家及中國股票策略主管朱海斌發表報告

稱，相信中美達成貿易協議的可能性非常高，而貿易戰風險降溫亦帶動近期中國股市強勁反彈；

但即使兩國可望達成協議，亦不會完全化解雙方的貿易分歧。

報告指，隨著貿易戰風險降溫，中國股市近期大幅反彈，但該行認為對宏觀方面的影響仍有

限。首先，中國將會大量增加自美國進口，這將抵銷對貿易淨額的影響；第二，由於預期貨幣將

會是貿易協議內容的一部分，報告預期人民幣今年餘下時間將大致持穩（摩根大通已將人民幣╱

美元今年底的預測由原來的７﹒１０上調至６﹒６５），這將很大程度上抵銷降低關稅戰風險的

利好；最後，由於貿易協議實施階段的不確定性仍較高，對商業信心造成壓力的威脅亦可能持續

。



＊採購１萬億美元美國商品或違ＷＴＯ不歧視原則＊



報告並相信，兩國不會完全化解雙方的貿易分歧，在一些結構性議題上存在較大分歧，例如

對強制技術轉移的定義、有關政府支持的網路攻擊及知識產權剽竊指控的分歧等。

此外，即使在貿易方面，中國在未來六年採購總計超過１萬億美元的美國商品也是一項挑戰

，因中國將需要將一些原來從其他貿易夥伴的進口商品，轉為自美國進口，這很有可能違反世界

貿易組織的不歧視原則，不利世界貿易體系，也可能導致中國與其主要貿易夥伴之間的地緣政治

不確定性。（ｃｔ）

