【政策風向】中小企業發展新政出台，進一步落實普惠金融定向降準

《經濟通通訊社８日專訊》國務院最新公布促進中小企業健康發展的指導意見提出，破解融

資難融資貴問題，完善中小企業融資政策，進一步落實普惠金融定向降準政策。加大再貼現對小

微企業支持力度，重點支持小微企業５００萬元（人民幣．下同）及以下小額票據貼現，並將單

戶授信１０００萬元及以下的小微企業貸款納入中期借貸便利的合格擔保品範圍。

意見指出，積極拓寬融資渠道，加快中小企業首發上市進度，推進創新創業公司債券試點，

落實創業投資基金股份減持比例與投資期限的反向掛鈎制度，鼓勵支持早期創新創業；建立分類

監管考核機制，研究放寬小微企業貸款享受風險資本優惠權重的單戶額度限制，鼓勵對小微業務

推行內部資金轉移價格優惠措施。

意見指出，進一步完善債券發行機制，實施民營企業債券融資支持工具，採取出售信用風險

緩釋憑證、提供信用增進服務等多種方式，支持經營正常、面臨暫時流動性緊張的民營企業合理

債券融資需求。探索實施民營企業股權融資支持工具，鼓勵設立市場化運作的專項基金開展民營

企業兼並收購或財務投資。

大力發展高收益債券、私募債、雙創專項債務融資工具、創業投資基金類債券、創新創業企

業專項債券等產品。研究促進中小企業依托應收賬款、供應鏈金融、特許經營權等進行融資。完

善知識產權質押融資風險分擔補償機制，發揮知識產權增信增貸作用。引導金融機構對小微企業

發放中長期貸款，開發續貸產品。



＊推進創新創業公司債券試點，完善創新創業可轉債轉股機制＊



意見稱，要支持利用資本市場直接融資。加快中小企業首發上市進度，為主業突出、規範運

作的中小企業上市提供便利。深化發行、交易、信息披露等改革，支持中小企業在新三板掛牌融

資。推進創新創業公司債券試點，完善創新創業可轉債轉股機制。

研究允許掛牌企業發行可轉換公司債。落實創業投資基金股份減持比例與投資期限的反向掛

鈎制度，鼓勵支持早期創新創業。鼓勵地方知識產權運營基金等專業化基金服務中小企業創新發

展。對存在股票質押風險的企業，要按照市場化、法治化原則研究制定相關過渡性機制，根據企

業具體情況採取防範化解風險措施。

並要減輕企業融資負擔。鼓勵金融機構擴大出口信用保險保單融資和出口退稅賬戶質押融資

，滿足進出口企業金融服務需求。加快發揮國家融資擔保基金作用，引導擔保機構逐步取消反擔

保，降低擔保費率。



＊建立分類監管考核機制，放寬市場准入＊



在建立分類監管考核機制方面，研究放寬小微企業貸款享受風險資本優惠權重的單戶額度限

制，進一步釋放商業銀行投放小微企業貸款的經濟資本。修訂金融企業績效評價辦法，適當放寬

考核指標要求。指導銀行業金融機構夯實對小微業務的內部激勵傳導機制，優化信貸資源配置、

完善績效考核方案、適當降低利潤考核指標權重，安排專項激勵費用。

鼓勵對小微業務推行內部資金轉移價格優惠措施；細化小微企業貸款不良容忍度管理，完善

授信盡職免責規定，加大對基層機構發放民營企業、小微企業貸款的激勵力度，提高民營企業、

小微企業信貸占比。

並完善財稅支持政策，進一步降低創業擔保貸款貼息的政策門檻；減輕中小企業稅費負擔。

清理規範涉企收費，加快推進地方涉企行政事業性收費零收費。推進增值稅等實質性減稅，對小

微企業、科技型初創企業實施普惠性稅收減免。根據實際情況，降低社會保險費率，支持中小企

業吸納就業。在政府採購活動中，向專精特新中小企業傾斜。

意見指出，要進一步放寬市場准入，堅決破除各種不合理門檻和限制，不斷縮減市場准入負

面清單事項；推進環評制度改革，將項目環評審批時限壓縮至法定時限的一半；避免在安監、環

保等領域微觀執法和金融機構去槓桿中對中小企業採取簡單粗暴的處置措施；任何單位和個人不

得侵犯中小企業財產及其合法收益。（ｃｔ）

