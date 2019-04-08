《經濟通通訊社８日專訊》據商務部消息，美國際貿易委員會（ＩＴＣ）４日決定對內地光
伏電池片及其下游產品發起３３７調查。
調查由美國Ｈａｎｗｈａ Ｑ ＣＥＬＬＳ公司和Ｈａｎｗｈａ Ｑ ＣＥＬＬＳ ＆ Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ公司於３月４日依據《美國１９３０年關稅法》第３３７
節規定向ＩＴＣ提出，指控對美出口、在美進口和在美銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ＩＴ
Ｃ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令。晶科能源有限公司、隆基綠能科技股份有限公
司等７家中國企業涉案。（ｃａ）
08/04/2019 17:18
【貿易開戰】商務部：ＩＴＣ對內地光伏電池片產品發起３３７調查
《經濟通通訊社８日專訊》據商務部消息，美國際貿易委員會（ＩＴＣ）４日決定對內地光
伏電池片及其下游產品發起３３７調查。
調查由美國Ｈａｎｗｈａ Ｑ ＣＥＬＬＳ公司和Ｈａｎｗｈａ Ｑ ＣＥＬＬＳ ＆ Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ公司於３月４日依據《美國１９３０年關稅法》第３３７
節規定向ＩＴＣ提出，指控對美出口、在美進口和在美銷售的上述產品侵犯其專利權，請求ＩＴ
Ｃ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令。晶科能源有限公司、隆基綠能科技股份有限公
司等７家中國企業涉案。（ｃａ）
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