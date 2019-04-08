《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２０１，較上個交易日跌
１４６點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子，報６﹒７１２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１８５。
中國３月外匯儲備五連升，國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英指出，外匯市場運
行趨向平穩，主要渠道跨境資金流動狀況進一步改善，為外匯儲備規模穩定提供了堅實基礎，隨
著人民幣匯率彈性增強，匯率「自動穩定器」功能逐漸顯現，總體有利於內地外匯儲備規模保持
穩定。（ｃａ）
08/04/2019 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６５點子，報６﹒７１２０
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２０１，較上個交易日跌
１４６點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子，報６﹒７１２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１８５。
中國３月外匯儲備五連升，國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英指出，外匯市場運
行趨向平穩，主要渠道跨境資金流動狀況進一步改善，為外匯儲備規模穩定提供了堅實基礎，隨
著人民幣匯率彈性增強，匯率「自動穩定器」功能逐漸顯現，總體有利於內地外匯儲備規模保持
穩定。（ｃａ）
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