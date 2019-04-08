【ＦＯＣＵＳ】「關稅－採購－改革」難存，侵侵減息出口術保牛市

【ＦＯＣＵＳ】於華盛頓舉行的中美第九輪貿易談判周五（５日）告一段落，本周將馬不停

蹄以視像會議形式繼續。雙方於各自聲明齊確認７項談判議題再取得進展，惟「外鬆內緊」氛圍

加劇。「大鷹派」、美方首席談判代表萊特希澤就稱，「仍有一些重大問題待解」；＜新華社＞

評論則強調，「剩下的問題個個都是硬骨頭」。

根據侵侵最新「４周＋２周」的說法推算，原本預期３月底舉行的習特「簽約峰會」最早或

需待５月底。跌跌宕宕、一拖再拖背後，北京以多快的速度履行承諾，及華盛頓以多大的程度移

除對華關稅，料是目前最棘手爭議所在。



＊萊特希澤稱鶴叔「好朋友」＊



針對最新輪談判的７項議題－－強制技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、農業、服務業

、貿易平衡、實施機制，白宮首席經濟顧問放風稱，今次在首兩項議題取得巨大進展；萊特希澤

亦稱，今次進展不可否認較談判開始時所預期的更大。

值得一提的是，２月上京第六輪談判時一臉鐵面和姿態僵硬的萊特希澤，最新改稱鶴叔為「

好拍檔、好朋友（ｇｒｅａｔ ｐａｒｔｎｅｒ，ｇｏｏｄ ｆｒｉｅｎｄ）」，更稱此緣自「

副總理對中國改革的承諾」。

萊特希澤較早時出席國會作證時曾稱，屢屢聽到中國領導層中有改革派，因此在其貿易政策

中將考慮此因素。而鶴叔過往的主張即包括：中國的服務業存在嚴重的進入壁壘；現行的一些公

共政策正在阻礙正常的價格競爭；解決增長問題的關鍵就是反壟斷、鼓勵競爭。



＊三選項難「魚與熊掌兼得」＊



既然結構性議題進展多多，為何侵侵對於此項「史詩級協議」仍聲稱「或許還需四周才知道

結果，在此之後可能還需兩周將其文本化」，繼而更聲稱「不想預測會否達成最終協議」？

白宮當前的難題或許是，如何決定「維持對華關稅」、「確保中國履行結構性改革承諾」、

「中國加大對美採購」的各自權重。美國企業研究院（ＡＥＩ）中國問題專家

Ｄｅｒｅｋ Ｓｃｉｓｓｏｒｓ直指，上述三大選項難以共存，而「這不僅是特朗普與萊特希澤

、或對華「鷹派」與「鴿派」之間的爭端，而是更為複雜與多面向。」

一方面，白宮希望中國盡快落實對美採購以為侵侵明年競逐連任造勢，而北京顯然不願意一

邊繼續承擔額外關稅、一邊大手「埋單」；另一方面，侵侵深知倘若無法逼使北京履行結構性改

革承諾，勢添民主黨攻擊籌碼，惟結構性改革需時執行，而保留額外關稅無疑是防止中國違約的

最有效手段。

由此看，中美貿易大刁仍需時討價還價且不確定性仍存，而七連漲的標普似愈來愈有見頂之

勢。要維持「特朗普牛市」，侵侵近期不斷出口術要求聯儲減息實屬情理之中。

（經濟通通訊社 俞瑾）

