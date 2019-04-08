【企業盈警】華邦金融（０３６３８）料全年度轉盈為虧

《經濟通通訊社８日專訊》華邦金融（０３６３８）預期截至３月３１日止年度將錄虧損，

而２０１８年度則錄純利９２１萬元，而轉盈為虧主因整體毛利率減少、物業、廠房及設備折舊

費用增加、應收帳款及應收貸款減值撥備增加及整體財務成本增加。

該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

