《經濟通通訊社８日專訊》華邦金融（０３６３８）預期截至３月３１日止年度將錄虧損，
而２０１８年度則錄純利９２１萬元，而轉盈為虧主因整體毛利率減少、物業、廠房及設備折舊
費用增加、應收帳款及應收貸款減值撥備增加及整體財務成本增加。
該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）
08/04/2019 07:53
【企業盈警】華邦金融（０３６３８）料全年度轉盈為虧
《經濟通通訊社８日專訊》華邦金融（０３６３８）預期截至３月３１日止年度將錄虧損，
而２０１８年度則錄純利９２１萬元，而轉盈為虧主因整體毛利率減少、物業、廠房及設備折舊
費用增加、應收帳款及應收貸款減值撥備增加及整體財務成本增加。
該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）
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