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08/04/2019 07:53

【企業盈警】昆侖國際（０６８７７）料３個月業績顯著虧損

　　《經濟通通訊社８日專訊》昆侖國際金融（０６８７７）預期，截至３月３１日止３個月將
錄顯著虧損，主因去年２月發行之可換股債券嵌入式衍生工具部分公允值虧損。此外，今年第一
季市場波動減少令客戶成交量下跌，來自外部客戶所賺取槓桿式外匯及其他交易收入減少及去年
２月發行之可換股債券融資成本增加。
　　該集團指，倘第二季市場波動及成交量並無改善，與截至去年６月３０日止６個月純利
１０４２萬元相比，於截至６月３０日止６個月可能錄得虧損。
　　該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

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