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即市新聞

08/04/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水流入２４億，買融信中金太平沽吉利建行東航

　　《經濟通通訊社８日專訊》中美貿易談判進展尚算順利，加上中國本周出台的ＰＭＩ數據意
外理想，中港股市連日向好，港股連升七日累漲１４６３點或逾半成後，上周四（４日）早上一
度突破三萬大關，其後獲利回吐，港股最多倒跌２２０點，低見２９７６５點，但中資金融股午
後有買盤湧入，港股跌幅持續收窄，最終全日跌５０點或０﹒１７％，報２９９３６點。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是融信中國
（０３３０１）、中金（０３９０８）及太平（００９６６）；淨賣出最多的依次是吉利
（００１７５）、建行（００９３９）及東航（００６７０）。
　　主板成交１０８９﹒９２億元，較昨日減少１１％，其中港股通成交１４３﹒３億元，佔總
成交１３﹒１％。

＊吉利三日遭北水沽出４﹒５億＊

　　融信中國擬以先舊後新方式配售最多１﹒０８億股，佔擴大股本約６﹒２７％，每股作價
１０﹒９５元，比前收市價折讓８％，融信中國股價先跌後升，全日獲２億元北水買入。
　　中金公司上周四獲１﹒４億元北水淨買入，太平獲１﹒３億元淨買入。
　　吉利再遭６２８８萬元北水沽出，連續三日居北水賣出榜首位，三日累計被北水沽走４﹒５
億元；建行遭４５９５萬元北水沽出；東航股價大漲４％，３７７８萬元北水趁高散貨。
（ｅｙ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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