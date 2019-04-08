《日入而息》標普料內地樓價跌５％，藍籌領漲港股企穩三萬關

《今天重點》﹡標普料今年中國住宅樓價最多跌５％，調控政策略放寬惟大致不變；內房槓

桿水平改善，惟料２０２１年起企業融資更困難

﹡惠譽指今年中國企業債券違規續上升，內地開放有助債券市場發展；渣打稱

中國債券納彭博指數將帶動過億美元流入，債市仍有增長潛力

﹡會德豐日出康城五期已售９９％，目標於次季推第七期

﹡原居民仍可於私地建屋，郭卓堅考慮上訴；丁權覆核案高院判郭卓堅部分勝

訴，惟免費建屋牌仍屬原居民權益



《即日市況》﹡港股漲１４０點收３００７７，創近十個月新高



《深滬股市》﹡滬指好淡爭持收跌０﹒０５％，成交再破萬億外資沽貨



《美元匯價》﹡兩黨黨魁會面未能破困局，英鎊曾跌穿１﹒３；歐元最新報１﹒１２４０

╱４５，日圓最新報１１１﹒４４╱４５



《公司業績》﹡明發集團（００８４６）去年少賺近１４％至逾１３億元人民幣

﹡耀才（１４２８）料全年稅後純利約４﹒４２億元



《公司資訊》﹡北燃藍天（０６８２８）拓ＬＮＧ全產業鏈，冀銷氣量增長四至五成

﹡國泰（００２９３）３招瞄準大灣區，冀「賺錢趨勢繼續」

﹡亞洲資源（００８９９）向主席旗下公司採購１４４萬元瓶裝水

﹡佳民（０８５１９）獲特許權在香港機場營運粵菜餐廳

﹡承興國際（０２６６２）與陸金所簽訂銷售協議，為陸金所提供綜合性營銷

服務

﹡威勝控股（０３３９３）擬分拆威勝信息於科創板上市

﹡恆生（０００１１）推出可扣稅延期年金，總內部回報率逾２﹒８５％

﹡茂宸（００２７３）強攻千億美元旅遊醫療市場，下半年擬拓體檢

﹡國微技術控股（０２２３９）擬改名「國微控股」

﹡會德豐日出康城五期已售９９％，目標於次季推第七期

﹡創維數碼（００７５１）深Ａ創維數字料上季盈利最多增加九成七，業務規

模擴大

﹡惠陶（０８２３８）悉售手機應用程式開發商５１％股權，收益４５萬

﹡港交所（００３８８）全球托管銀行料７月準備好開展離岸和在岸人民幣交

易業務

﹡港龍飛香港航班因故障折返高雄，港龍指為旅客安排替代航機

﹡雄岸科技（０１６４７）中國東北工業大麻業務取得開展許可

﹡瑞房（００２７２）３月合約物業銷售額跌６２％至３﹒７億元人民幣

﹡龍資源（０１７１２）已開展芬蘭南部金礦採礦

﹡聯康生物科技（００６９０）委任趙志剛為行政總裁

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司被認定為高新技術企業，可享國家優

惠政策

﹡旅業國際（０１６２６）建議改名為「嘉耀控股」

﹡永泰（００３６９）及萬泰「澐灃」本月起沽８伙洋房，套現３﹒１億

﹡金地商置（００５３５）上月合約銷售額按年上升２４％

﹡萬順（０１７４６）執董兼財務總監鄧志釗辭任，自明日起生效

﹡合生創展（００７５４）３月合約銷售按年大升３﹒１７倍



《國企紅籌》﹡中國船舶將全資控股江南造船等５家船舶造修公司

﹡中石化油服（０１０３３）子公司４０億元中標管道工程



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）擬發美元優先票據為債務再融資

﹡現代汽車否認與騰訊（００７００）合作開發無人駕駛汽車軟件；騰訊表示

微信支付頁面將增「醫療健康」入口，目前處在灰度測試

﹡歲寶百貨（００３１２）獲顧問協議收費最多逾１１億元人民幣

﹡國聯通信（０８０６０）購內地電子支付終端解決方案供應商六成股權

﹡綠葉製藥（０２１８６）重組抗ＲＡＮＫＬ全人單克隆抗體注射液，啟三期

臨床試驗

﹡特步國際（０１３６８）今年首季同店銷售錄得低雙位數增長

﹡昂納科技（００８７７）與領先電子香煙品牌簽訂數百萬美元合約

﹡寶龍地產（０１２３８）３月份合約銷售額升７６％至逾４６億元人民幣



《中國要聞》﹡內地嚴厲打擊違規騙套農機購置補貼行為

﹡李克強啟程開始歐洲之訪，將晤圖斯克和容克

﹡海關總署表示部分進口奔馳汽車存在三元催化器錯配風險

﹡發改委表示積極推動已在城鎮就業的農業轉移人口落戶

﹡人行財政部推儲蓄國債「隨到隨買」，便利個人投資者

﹡江蘇關閉響水化工園區，券商稱或引發化工周期行情

﹡中國證券業協會發布２月場外證券業務開展情況報告

﹡人行逆回購操作１３連停，今續零投放零回籠

﹡內地進境物品進口稅稅目１、２各降為１３％、２０％

﹡美國通過秘密監視獲得指控華為證據；據報美國滿意德國新規，不再要求德

國禁用華為組件

﹡上海一季度投資者信心指數止跌回升；上海一季度消費者信心指數升至近三

年峰值

﹡京東與中遠海運組合資公司，打造線上線下綜合國際供應鏈服務平台

﹡銀保監表示明確保險資產負債管理報告報送要求

﹡保隆科技表示去年公司收入增幅超過行業均值

﹡美國際貿易委員會對內地兒童背袋發起３３７調查

﹡商務部表示ＩＴＣ對內地光伏電池片產品發起３３７調查



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１０８００﹒５７點



《其他消息》﹡全體法律界選委聯署要求政府撤回修訂逃犯條例

﹡自由黨鍾國斌稱當局剔除９項商業罪行仍未能釋疑

﹡陳肇始稱復活節出遊前接種疫苗，應先諮詢家庭醫生

﹡羅智光稱本財年增３４８１公務員職位，中低層佔八成

﹡鄭若驊稱現時難預測修例後律政司會增加多少工作量；鄭若驊倡內企，可採

港法律港仲裁；被問會否就追溯期劃線，鄭若驊稱難有安排免去

﹡金管局表示３月底官方外匯儲備資產增至４３７９億美元

﹡原居民仍可於私地建屋，郭卓堅考慮上訴；丁權覆核案高院判郭卓堅部分勝

訴，惟免費建屋牌仍屬原居民權益

﹡報道指粵港澳保險通加快落地，消費保障型產品先行

﹡美國貿易代表刪除其報告內對香港的失實陳述

﹡中原十大屋苑長假期錄２６宗成交，全部屋苑均有成交；中原地產３月住宅

佣金創新高，首季佣金按季急升八成

﹡深股通額度全日流走２１﹒０９億元；滬股通全日流走逾１６億，外資陸股

通淨賣出４４億

﹡永明金融表示保費視乎賠償成本等進行檢討

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