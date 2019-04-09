《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３４１．０２ 跌 ８３．９７點╱０．３２％
標普５００ ２８９５．７７ 升 ３．０３點╱０．１０％
納斯達克 ７９５３．８８ 升 １５．１９點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７４５１．８９ 升 ５．０２點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １１９６３．４０ 跌 ４６．３５點╱０．３９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４７１．７８ 跌 ４．４２點╱０．０８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．４８，歐元兌美元１．１２５８
09/04/2019 07:46
《日出而作》標指八連漲道指跌８３點，油價五個月高，美元走低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３４１．０２ 跌 ８３．９７點╱０．３２％
標普５００ ２８９５．７７ 升 ３．０３點╱０．１０％
納斯達克 ７９５３．８８ 升 １５．１９點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７４５１．８９ 升 ５．０２點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １１９６３．４０ 跌 ４６．３５點╱０．３９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４７１．７８ 跌 ４．４２點╱０．０８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．４８，歐元兌美元１．１２５８
|樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
|生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳 提醒香港市民審慎理財
|國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
|生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰