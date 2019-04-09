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即市新聞

09/04/2019 07:50

《盤前攻略》港股料今日高開低走，三萬點附近窄幅上落

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美國三大指數走勢各異，波音急跌拖累道指走勢，一度挫
１７８點見２６２４６點，最終收跌８３點或０﹒３２％，報２６３４１點。標指收升３點或０
﹒１０％，報２８９５，八連升。標指收報７９５３點，揚１５點或０﹒１９％。
　　債市方面，美國十年期國債，從上周五（５日）的２﹒４９９％升至２﹒５１８％。

＊恆指夜期企穩三萬點收市，ＡＤＲ普遍上漲＊
　
　　港股夜期收報３０１７９點，升５７點，高水１０２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升２４點，報３０１０１點。預託證券普遍回落，騰訊升０﹒３３％，
折合港元報３８１﹒４元。匯控升０﹒１４％，折合港元報６６﹒８元。中移動跌０﹒０５％，
折合港元報７８﹒３。友邦升０﹒１８％，折合港元報８０﹒１元。中海油升０﹒３５％，折合
港元報１５﹒００元。中石化揚０﹒３２％，折合港元報６﹒４元。中石油升０﹒４４％，折合
港元報５﹒３元。

＊恆指或回調，上周一上升裂口頂部料有支持＊

　　隔晚夜期企穩三萬點關口，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報３０１６４點，升
１０７點或０﹒３６％。另外，昨日滬深股通單日成交總額再創紀錄，反映投資者對Ａ股的興趣
未減，有助港股上漲。從技術去勢上看以黃金比率計，港股現時已反彈至黃金比率０﹒６１８（
約３００００點），預期走勢將持續反覆，本周美國踏入企業季績及公布經濟數據，港股或有望
回調，投資者可伺機吸納。現時港股暫以上周一（１日）的上升裂口頂部（約２９３８４點）為
支持，短期在３００００點附近窄幅上落。（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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