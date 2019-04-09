【新股上市】傳安海斯－布希英博分拆亞洲業務港上市，暑假前掛牌

《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述市場消息人士指出，全球最大啤酒集團－－安海斯－

布希英博集團（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－Ｂｕｓｃｈ ＩｎＢｅｖ）計劃分拆亞洲業務在港上市，集

資最少５０億美元，最快本月申請ＩＰＯ，料在今年暑假前掛牌。

該集團擁有旗艦品牌「百威啤酒」。（ｅｃ）

