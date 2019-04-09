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即市新聞

09/04/2019 13:28

本地地產股及內銀股受壓，港股午後升幅收窄至４５點報３０１２３

　　《經濟通通訊社９日專訊》港股昨日（８日）企穩三萬關後，今日表現反覆，今早低開１１
點報３００６５，其後最多跌過５８點。其後，恆指在手機設備股及醫藥等板塊有資金追入下，
午市前已轉升，最高見３０２２２漲１４４點，再創近十個月高。
　　惟港股午後因本地地產股及內銀股回吐而升幅收窄，其中本地地產股方面，新世界
（０００１７）跌幅最顯著，並暫為表現第二差藍籌；而萬洲（００２８８）上日急升後，今日
見回吐跌逾２％，暫為表現最差藍籌。
　　現時，恆生指數報３０１２３，升４５點或升０﹒１５％，主板成交６９８﹒３２億元。國
企指數報１１７９３，無升跌。
　　上證綜合指數報３２３８，跌６點或跌０﹒１９％，成交２５３７﹒６０億元人民幣。

　　表列十隻升跌幅顯著藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　首五隻表現最佳藍籌

　　瑞聲科技（０２０１８）　　５３﹒２０元　　　升５﹒３５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１３﹒１６元　　　升４﹒７８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒２５元　　　升３﹒３８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒０５元　　　升２﹒９１％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０６﹒８０元　　　升２﹒６９％

　　首五隻表現最差藍籌
　　
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒８７元　　　跌２﹒１０％
　　新世界　（０００１７）　　１３﹒５４元　　　跌１﹒１７％
　　信和置業（０００８３）　　１４﹒５２元　　　跌０﹒９５％
　　恆安國際（０１０４４）　　７０﹒６５元　　　跌０﹒７７％
　　中石化　（００３８６）　　　６﹒２９元　　　跌０﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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