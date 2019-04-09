港股低開１１點３００６５，國指跌６點報１１７８７

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股個別發展，港股昨日創近十個月收市高位後，今早開報

３００６５，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交３１﹒８０億元。國企指數報１１７８７，跌

０﹒０５％或跌６點。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４５％，報６７元；港交所（００３８８）跌

０﹒４２％，報２８４﹒２元；騰訊（００７００）回吐１﹒１６％，報３７５﹒８元；中移動

（００９４１）軟０﹒６４％，報７７﹒８５元；友邦（０１２９９）跌０﹒６２％，報

７９﹒５元。



恆指十隻升跌幅顯著股份：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １７﹒９８元 升４﹒７８％

申洲國際（０２３１３） １０８﹒００元 升１﹒６０％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒６５元 升１﹒５４％

中海外 （００６８８） ３０﹒５０元 升１﹒５０％

金沙中國（０１９２８） ４２﹒６０元 升１﹒４３％



創科實業（００６６９） ５５﹒１０元 跌２﹒６５％

騰訊控股（００７００） ３７５﹒８０元 跌１﹒１６％

萬洲國際（００２８８） ８﹒９８元 跌０﹒８８％

新世界 （０００１７） １３﹒６０元 跌０﹒７３％

長江基建（０１０３８） ６２﹒４０元 跌０﹒７２％

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（ｍｗ）

