《盤後部署》未見進一步利好消息，港股技術走勢或下試２９０００

《經濟通通訊社９日專訊》美股三大指數隔晚個別發展，道指跌８３點報２６３４１，惟標

指微升３點收２８９５，納指漲１５點報７９５３。港股上日企穩三萬點，今日初段在關口影響

出現爭持局面，今早低開１２點報３００６５，一度低見３００１８，其後由跌轉升，最多漲

１４４點見３０２２２，再創近十個月高位，最終收升８０點，或升０﹒２７％，報

３０１５７，主板成交１１４１﹒８８億元減少約６％。國企指數報１１８１５，升０﹒１８％

或２１點。

上證報３２３９跌５點，深證報１０４３６升８４點，兩市成交共８４０２億元人民幣。



＊聚焦歐美幣策說明，中歐峰會難達共識＊



歐洲央行明日（１０日）議息，行長德拉吉會後主持記者會，市場目前預計是次議息將不會

改變貨幣政策，加息或要進一步推遲至明年，因為歐元區經濟增長、通脹前景已經轉差。不過，

英國「脫歐」限期不斷推遲帶來了不確定性，且看該行有何進一步的說明及應對方案。另外，美

國聯儲局本周四（１１日）將公布貨幣政策會議記錄，與此同時，副主席克拉裡達將發表講話，

據最新利率期貨資料顯示，市場預期年內有５０％機會減息，加上美國總統特朗普近日再度抨擊

聯儲局，表明應該立即減息，停止縮表，所以是次的會議記錄尤其重要。

中國國務院總理李克強已抵布魯塞爾出席中歐峰會，有消息指中方拒絕應歐盟要求，擴大市

場准入，市場預料是次峰會將無法達成共識。市場亦預計，會上將談及網絡安全、５Ｇ發展等問

題，不過最近英國政府通訊總部有消息指，華為工程質量粗疏欠佳，網絡保安存在漏洞，故或禁

止華為參與當地５Ｇ網絡建設。滬綜指今日已是連續第二個交易日下跌，Ａ股若在中歐雙方或未

能達成共識而再走低，將影響港股表現。



＊港股今年升浪或近尾聲，回吐機會大增＊



港股上日收市上升１４０點並收企三萬點大關，惟今日初段出現爭持局面，最終只收升８０

點。目前港股在保歷加通道的頂部，本周起通道更進一步擴大，故回調空間亦變相加大。從陰陽

燭形態而言，恆指本月第一個個交易日（１日）再度出現消耗性上升裂口，可反映今年以來的升

浪接近尾聲的機會增加，故港股若沒有進一步利好消息刺激而上，轉為向下的機會大增，以上日

牛證街貨的重貨區、最多新增區域（約２９０００至２９０９９）推斷，港股或要下試

２９０００再作整固。（ａｌ）

