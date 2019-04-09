【貿易開戰】白宮高級官員：歐美正在聯手應對中國貿易問題

《經濟通通訊社９日專訊》美國白宮高級官員Ｃｌｅｔｅ Ｗｉｌｌｅｍｓ表示，歐盟領導

人過去對待與中國貿易政策有關的問題時並沒有表現出應有的嚴肅態度，但現在美國及歐盟正在

世貿就應對中國的非市場經濟政策上攜手合作。

Ｗｉｌｌｅｍｓ在美國商會發表的講話中表示，美國及歐盟希望在聯合項目上進行合作，而

目前美國與歐盟在大豆貿易談判中取得進展，同時亦在討論建設液化天然氣碼頭及基礎設施項目

。（ｍｎ）

