《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述消息人士報道，渣打（０２８８８）將支付略高於１
０億美元，來結束英國及美國對該行涉嫌違反伊朗制裁的調查。
於２０１２年渣打在與美國當局達成延遞起訴協議，並罰款６﹒６７億美元，當年渣打被指
協助伊朗、蘇丹、利比亞及緬甸的客戶通過美國金融系統非法轉移數百萬美元。
該協議已經多次延長，最後一次延長期為１０日，並將於周三到期。兩位消息人士稱，英美
當局的目標是與渣打在周二早上達成和解。（ｍｎ）
09/04/2019 08:55
傳渣打（２８８８）付１０億美元結束違反伊朗制裁令調查
《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述消息人士報道，渣打（０２８８８）將支付略高於１
０億美元，來結束英國及美國對該行涉嫌違反伊朗制裁的調查。
於２０１２年渣打在與美國當局達成延遞起訴協議，並罰款６﹒６７億美元，當年渣打被指
協助伊朗、蘇丹、利比亞及緬甸的客戶通過美國金融系統非法轉移數百萬美元。
該協議已經多次延長，最後一次延長期為１０日，並將於周三到期。兩位消息人士稱，英美
當局的目標是與渣打在周二早上達成和解。（ｍｎ）
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