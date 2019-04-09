【脫歐之後】倫敦證交所為英國本周五或硬脫歐作準備

《經濟通通訊社９日專訊》倫敦證交所（ＬＳＥ）表示，若英國在本周五硬脫歐，其泛歐平

台Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ會將以歐元計價的股票交易移至新設立的荷蘭中心，而英國、瑞士及美國

的股票仍將保留在倫敦的現有平台。

ＬＳＥ還表示，如果真的發生硬脫歐的情況，Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ打算在今年於倫敦平台重

新引入歐洲經濟區股票。（ｍｎ）

