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09/04/2019 16:52

【貿易開戰】據報歐盟與中國就峰會聲明達成協議，團結對抗特朗普

　　《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述歐盟官員報道，歐盟與中國就今日布魯塞爾峰會的聯
合聲明達成共識，雙方放下在貿易方面的分歧，將槍頭指向美國總統特朗普提出的美國優先政策

　　據悉，兩國外交官員在最後一刻就聯合公報草案達成協議，因中國就產業補貼措辭作出讓步
，從而消除被歐盟否決的威脅。（ｍｎ）

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