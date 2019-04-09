【貿易開戰】據報歐盟與中國就峰會聲明達成協議，團結對抗特朗普

《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述歐盟官員報道，歐盟與中國就今日布魯塞爾峰會的聯

合聲明達成共識，雙方放下在貿易方面的分歧，將槍頭指向美國總統特朗普提出的美國優先政策

。

據悉，兩國外交官員在最後一刻就聯合公報草案達成協議，因中國就產業補貼措辭作出讓步

，從而消除被歐盟否決的威脅。（ｍｎ）

