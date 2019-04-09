《經濟通通訊社９日專訊》衍匯亞洲（０８２１０）公布，預期截至今年３月底止全年期內
，錄得除稅後純利約５４０萬元，較２０１８年同期減少約６４﹒７％，主要歸因於２０１９財
政年度的收益減少。
該公司將於六月底前刊發全年業績。（ｙｋ）
09/04/2019 08:38
【企業盈警】衍匯亞洲（０８２１０）料全年純利減少約６５％
《經濟通通訊社９日專訊》衍匯亞洲（０８２１０）公布，預期截至今年３月底止全年期內
，錄得除稅後純利約５４０萬元，較２０１８年同期減少約６４﹒７％，主要歸因於２０１９財
政年度的收益減少。
該公司將於六月底前刊發全年業績。（ｙｋ）
|樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
|生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳 提醒香港市民審慎理財
|國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
|生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰