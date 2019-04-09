【企業盈警】衍匯亞洲（０８２１０）料全年純利減少約６５％

《經濟通通訊社９日專訊》衍匯亞洲（０８２１０）公布，預期截至今年３月底止全年期內

，錄得除稅後純利約５４０萬元，較２０１８年同期減少約６４﹒７％，主要歸因於２０１９財

政年度的收益減少。

該公司將於六月底前刊發全年業績。（ｙｋ）

